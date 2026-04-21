Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за все время СВО

Украинские войска потеряли за время специальной военной операции около 2 млн бойцов. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью ТАСС.

По его словам, о потерях Украины в 2 млн человек за четыре года «можно примерно предполагать».

«1,7 млн - это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать... какое количество еще дополнительно погибло. Это уже цифра, которую мы можем предположить, что приближается уже к 2 миллионам, или уже за 2 миллиона», - заявил Алаудинов, подчеркнув, что это очень тяжелая ситуация.

Ранее глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ потеряли более 3 тысяч боевиков за время боевых действий в феврале-марте.

