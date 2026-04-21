Производители электроники призвали перенести технологический сбор на 2027 год
Антон Гуськов заявил НСН, что предложенный размер технологического сбора необходимо уменьшить минимум в два раза.
Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки необходимо перенести на 2027 год, заявил НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.
Размер технологического сбора составит 250 рублей на смартфон и 500 рублей на ноутбук, сообщает РБК со ссылкой на Минпромторг. Вносить его предлагают до момента допуска электроники к продаже, говорится в материале. При этом бизнес считает, что такая схема создаст риски для оборотного капитала компаний, и предлагает ввести оплату постфактум. Ранее было определено, что максимальная величина техсбора составит не более пяти тысяч рублей. Гуськов раскрыл предложения самих производителей.
«Предложенный размер достаточно высокий, нам кажется, что он вполне может быть ниже. Если брать 500 рублей за ноутбук, иногда это сопоставимо с одним процентом от рыночной стоимости, а это ощутимо. Как минимум раза в два этот сбор может быть ниже. Вполне было бы достаточно 250 рублей на ноутбук. Но самое главное, что на этот год у нас запланировано очень много нововведений, включая дополнительные платежи, связанные с введением обязательной маркировки тех же ноутбуков, смартфонов. Летом у нас ожидается нововведение в схеме ввоза товаров из стран ЕАЭС, что потребует донастройки оборудования и инфраструктуры. Дополнительные сборы – это лишняя нагрузка на систему, которая это все будет администрировать. Мы опасаемся, что могут быть и сбои, для бизнеса и государства это одновременно тяжело. Мы считаем, что эта мера может быть перенесена на 2027 год», - объяснил он.
По его словам, компании не готовы платить сбор до выпуска товара в оборот, так как это удар по капиталу.
«Что касается порядка оплаты, пока речь идет о том, что плата будет производиться до выпуска товара в оборот. Мы считаем, что оплата должна производиться после выпуска товара, что снизит нагрузку на компании, позволит им оборотный капитал сохранить с эти сложные времена. У нас и ставка высокая, проблемы с финансированием и так имеются. Увеличение себестоимости неизбежно, так как влияют все перечисленные факторы. Поэтому дополнительные издержки, так или иначе, будут включены в цену», - заключил собеседник НСН.
В России с 1 сентября 2026 года начнёт взиматься технологический сбор за ввоз или производство в стране продукции с электронной компонентной базой. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в конце ноября прошлого года.
