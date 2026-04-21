Производители электроники призвали перенести технологический сбор на 2027 год

Антон Гуськов заявил НСН, что предложенный размер технологического сбора необходимо уменьшить минимум в два раза. 

Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки необходимо перенести на 2027 год, заявил НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

Размер технологического сбора составит 250 рублей на смартфон и 500 рублей на ноутбук, сообщает РБК со ссылкой на Минпромторг. Вносить его предлагают до момента допуска электроники к продаже, говорится в материале. При этом бизнес считает, что такая схема создаст риски для оборотного капитала компаний, и предлагает ввести оплату постфактум. Ранее было определено, что максимальная величина техсбора составит не более пяти тысяч рублей. Гуськов раскрыл предложения самих производителей.

Льготы и доначисления: Как изменится ввоз товаров в Россию из ЕАЭС
«Предложенный размер достаточно высокий, нам кажется, что он вполне может быть ниже. Если брать 500 рублей за ноутбук, иногда это сопоставимо с одним процентом от рыночной стоимости, а это ощутимо. Как минимум раза в два этот сбор может быть ниже. Вполне было бы достаточно 250 рублей на ноутбук. Но самое главное, что на этот год у нас запланировано очень много нововведений, включая дополнительные платежи, связанные с введением обязательной маркировки тех же ноутбуков, смартфонов. Летом у нас ожидается нововведение в схеме ввоза товаров из стран ЕАЭС, что потребует донастройки оборудования и инфраструктуры. Дополнительные сборы – это лишняя нагрузка на систему, которая это все будет администрировать. Мы опасаемся, что могут быть и сбои, для бизнеса и государства это одновременно тяжело. Мы считаем, что эта мера может быть перенесена на 2027 год», - объяснил он.

По его словам, компании не готовы платить сбор до выпуска товара в оборот, так как это удар по капиталу.

«Что касается порядка оплаты, пока речь идет о том, что плата будет производиться до выпуска товара в оборот. Мы считаем, что оплата должна производиться после выпуска товара, что снизит нагрузку на компании, позволит им оборотный капитал сохранить с эти сложные времена. У нас и ставка высокая, проблемы с финансированием и так имеются. Увеличение себестоимости неизбежно, так как влияют все перечисленные факторы. Поэтому дополнительные издержки, так или иначе, будут включены в цену», - заключил собеседник НСН.

В России с 1 сентября 2026 года начнёт взиматься технологический сбор за ввоз или производство в стране продукции с электронной компонентной базой. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в конце ноября прошлого года.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
