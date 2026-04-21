Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки необходимо перенести на 2027 год, заявил НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

Размер технологического сбора составит 250 рублей на смартфон и 500 рублей на ноутбук, сообщает РБК со ссылкой на Минпромторг. Вносить его предлагают до момента допуска электроники к продаже, говорится в материале. При этом бизнес считает, что такая схема создаст риски для оборотного капитала компаний, и предлагает ввести оплату постфактум. Ранее было определено, что максимальная величина техсбора составит не более пяти тысяч рублей. Гуськов раскрыл предложения самих производителей.