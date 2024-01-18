«Нужно было выживать»: Власти решили бороться с пиратским контентом в кинотеатрах

«Достаточно предупредить всех, а не закрывать сразу. Последние два года кинотеатры жили в странном состоянии, в полуживом, многие закрылись. Люди привыкли к отсутствию должного контроля, у нас показывали и «Барби», и «Оппенгеймера» без прокатного удостоверения. Ничего не хочу сказать, но где вы раньше были? Вы не видели, что пиратские копии в кинотеатрах показывают? Если вы это допускали, дайте людям спокойно эту лавочку прикрыть. Всем нужно было как-то выживать», - отметил он.

По его словам, в отрасли подсчитали, сколько денег параллельный прокат забрал у российских картин, и «прослезились».

«Значительный объем кассовых сборов – это поступление от проката картин, у которых нет удостоверения прокатного. Эти деньги могли бы пойти в кассу наших картин, которые прокатываются законно. Они, видимо, подсчитали и прослезились, к чему привел параллельный прокат, сколько он отобрал денег у наших фильмов. Поэтому по вопросу пиратства власти пришли к общему знаменателю», - рассказал он.

Борьбу с пиратством кинокритик поддержал, отметив, что на этом сегодня наживаются владельцы кинотеатров.

«Это нужно было изначально пресекать. Приучать людей к использованию пиратского контента нельзя, потому что они будут думать, что это нормально, раз кинотеатры показывают ворованные фильмы. Это плохой сигнал. Нет фильмов легальных для проката, не надо пиратский контент показывать. Наживается в таком случае только владелец кинотеатра. Раньше просто не было четкой команды эту схему закрывать», - заключил собеседник НСН.

После ухода западных правообладателей с российского рынка доходы пиратских сервисов выросли на 70%, следует из исследования InterMedia. В 2021 году рынок нелегальных сервисов насчитывал 7 миллиардов рублей, а в 2023 году он вырос до 12 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».



