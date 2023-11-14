В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за оправдания ХАМАС

Фронтмена группы Pink Floyd Роджера Уотерса отказались заселить в отели Аргентины и Уругвая. Причиной стали из-за его критика в адрес Израиля, сообщает Infobae.

По данным издания, музыканту отказали в размещении четыре элитные гостиницы. Владелец одной из них пояснил, что принял решение «не размещать человека, который публично разжигает ненависть».

Бывший продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме

Где в итоге остановился Уотерс на время своих гастролей, не сообщается. Сам музыкант произошедшее не комментировал.

Уотерс даст три концерта в Монтевидео и в Буэнос-Айресе с 17 по 22 ноября. Весной концерты Уотерса отменили во Франкфурте после обвинений в антисемитизме.

Ранее фронтмен Pink Floyd в интервью Глену Гринвальду на шоу System Update, назвал вторжение ХАМАС в Израиль сопротивлением оккупации.

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