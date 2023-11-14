В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за оправдания ХАМАС

Где в итоге остановился Уотерс на время своих гастролей, не сообщается. Сам музыкант произошедшее не комментировал.

Уотерс даст три концерта в Монтевидео и в Буэнос-Айресе с 17 по 22 ноября. Весной концерты Уотерса отменили во Франкфурте после обвинений в антисемитизме.

Ранее фронтмен Pink Floyd в интервью Глену Гринвальду на шоу System Update, назвал вторжение ХАМАС в Израиль сопротивлением оккупации.

