В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за оправдания ХАМАС
Фронтмена группы Pink Floyd Роджера Уотерса отказались заселить в отели Аргентины и Уругвая. Причиной стали из-за его критика в адрес Израиля, сообщает Infobae.
По данным издания, музыканту отказали в размещении четыре элитные гостиницы. Владелец одной из них пояснил, что принял решение «не размещать человека, который публично разжигает ненависть».
Где в итоге остановился Уотерс на время своих гастролей, не сообщается. Сам музыкант произошедшее не комментировал.
Уотерс даст три концерта в Монтевидео и в Буэнос-Айресе с 17 по 22 ноября. Весной концерты Уотерса отменили во Франкфурте после обвинений в антисемитизме.
Ранее фронтмен Pink Floyd в интервью Глену Гринвальду на шоу System Update, назвал вторжение ХАМАС в Израиль сопротивлением оккупации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru