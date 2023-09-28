Бывший продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме
Музыкальный продюсер Боб Эзрин, который работал над выпуском трех альбомов рок-группы Pink Floyd, обвинил сооснователя британского коллектива Роджера Уотерса в антисемитизме. Об этом пишет The Times.
По данным газеты, Эзрин дал интервью для нового документального фильма о Уотерсе, который снял журналист Джон Уэйр при поддержке организации Campaign Against Antisemitism. В беседе продюсер привел несколько примеров, которые якобы подтверждают оскорбительные высказывания или действия 80-летнего Уотерса по отношению к евреям. Также Эзрин предположил, что сооснователь Pink Floyd не считает себя антисемитом.
Ранее Роджера Уотерса неоднократно обвиняли в антисемитизме, в том числе после критических высказываний музыканта об Израиле и политике страны в отношении Палестины. Кроме того, весной 2023 года во время гастролей Уотерса в Германии разразился скандал из-за напоминавшего нацистскую униформу наряда музыканта. Сооснователь Pink Floyd отверг все обвинения, отметив, что подвергается политически мотивированной травле.
В феврале Уотерс принял участие в заседании Совета безопасности ООН, в ходе которого призвал участников конфликта на Украине, НАТО и ЕС договориться о прекращении огня, напоминает Ura.ru.
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