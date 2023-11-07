Роджер Уотерс назвал вторжение ХАМАС в Израиль «сопротивлением оккупации»

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью шоу «System Update» заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября является «сопротивлением оккупации».

Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс прогнал зрителей со своего концерта

По его словам, палестинцы «юридически и морально обязаны сопротивляться оккупации с 1967 года».

Он также отметил, что убийство радикалами израильских военнослужащих «не было военным преступлением».

«Если были совершены военные преступления, мне всё равно, кем - я осуждаю их», - заключил музыкант.

Ранее музыкальный продюсер Боб Эзрин, который работал над выпуском трех альбомов рок-группы Pink Floyd, обвинил сооснователя британского коллектива Роджера Уотерса в антисемитизме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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