Роджер Уотерс назвал вторжение ХАМАС в Израиль «сопротивлением оккупации»

По его словам, палестинцы «юридически и морально обязаны сопротивляться оккупации с 1967 года».

Он также отметил, что убийство радикалами израильских военнослужащих «не было военным преступлением».

«Если были совершены военные преступления, мне всё равно, кем - я осуждаю их», - заключил музыкант.

Ранее музыкальный продюсер Боб Эзрин, который работал над выпуском трех альбомов рок-группы Pink Floyd, обвинил сооснователя британского коллектива Роджера Уотерса в антисемитизме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

