В Южно-Сахалинске отменен концерт Арбениной
Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменен в Южно-Сахалинске, сообщает РИА Новости.
Он был назначен на 25 февраля. Ранее потребовал отменить выступление депутат областной думы Александр Шарифулин. Он мотивировал свое решение позицией певицы по Крыму и Донбассу и ее неоднозначными высказываниями о спецоперации.
Законодатель отметил, что продажа билетов на концерт была приостановлена за несколько дней до его отмены.
Арбенина во время своего выступления в Хабаровске высказалась об отмене своих концертов на Дальнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru