В Южно-Сахалинске отменен концерт Арбениной

Он был назначен на 25 февраля. Ранее потребовал отменить выступление депутат областной думы Александр Шарифулин. Он мотивировал свое решение позицией певицы по Крыму и Донбассу и ее неоднозначными высказываниями о спецоперации.

Законодатель отметил, что продажа билетов на концерт была приостановлена за несколько дней до его отмены.

Арбенина во время своего выступления в Хабаровске высказалась об отмене своих концертов на Дальнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

