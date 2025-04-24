Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» стал лауреатом Пекинского кинофестиваля
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова стал лауреатом 15-го Пекинского международного кинофестиваля в секции «Фокус на будущее», сообщает «Российская газета».
Помимо прочего картина также получила специальный приз Valentino за «Креативный дизайн костюмов».
Режиссер проекта на сцене фестиваля поблагодарил костюмеров, подчеркнув, что было сложно воспроизвести историческую эпоху на экране, но еще сложнее дался творческой команде поиск параллели между временем Пушкина и современным временем.
В российский прокат фильм об Александре Пушкине с Юрой Борисовым в главной роли вышел 14 февраля. Сборы проекта превысили 1,5 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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