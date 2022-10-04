«В трубку не рыдал, прощения не просил»: Ургант опроверг слова Потапа о разговоре после начала СВО

Телеведущий Иван Ургант опроверг заявления украинского музыканта и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) о подробностях их телефонного разговора, который состоялся после начала спецоперации на Украине.

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Ранее Потап рассказал, что после начала военной операции шоумен позвонил ему и в беседе якобы извинялся за события на Украине и «плакал в трубку», пишет РИА ФАН.

«Я не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве. Так как полагаю, что частный телефонный разговор касается только двух людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают. Оказывается, не только. В таком случае сообщаю: в трубку не рыдал, прощения за страну не просил», — отметил Ургант в беседе с Газетой.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИван Ургант
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