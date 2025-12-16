В Третьяковской галерее пройдет вернисаж выставки «Наследие эпохи. Михаил Савицкий»

Михаил Савицкий является легендарной фигурой для белорусского и советского искусства. Будучи участником Великой Отечественной войны, узником концентрационных лагерей, Савицкий сумел создать эпическую пластическую поэму о жизни человека во всей ее сложности. Тема Великой Отечественной войны стала ключевой в его творчестве.

На рубеже 80-х-90-х Савицкий первым из художников открыл для мирового искусства трагедию на Чернобыльской атомной электростанции, передав разрушительную силу проникающей радиации.

На выставке «Наследие эпохи. Михаил Савицкий» представят работы, охватывающие разные периоды жизни и творчества художника. Среди них – «Хлебы», «Стелют лен», «Чернобыльская мадонна», «Святая Богородица», «Философы», «Христос и его Крест» и многие другие. Особенное место в экспозиции займут рисунки, графика и книжные иллюстрации.

Вернисаж выставки пройдет 17 декабря. Сама выставка будет доступна для посетителей с 18 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года. Она откроет международный музейно-выставочный цикл РОСИЗО, объединенный названием «Наследие эпохи». Он включает серию персональных выставок наиболее значимых национальных художников советского периода.

