В Третьяковской галерее пройдет вернисаж выставки «Наследие эпохи. Михаил Савицкий»
В корпусе Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной пройдет вернисаж выставки «Наследие эпохи. Михаил Савицкий».
Михаил Савицкий является легендарной фигурой для белорусского и советского искусства. Будучи участником Великой Отечественной войны, узником концентрационных лагерей, Савицкий сумел создать эпическую пластическую поэму о жизни человека во всей ее сложности. Тема Великой Отечественной войны стала ключевой в его творчестве.
На рубеже 80-х-90-х Савицкий первым из художников открыл для мирового искусства трагедию на Чернобыльской атомной электростанции, передав разрушительную силу проникающей радиации.
На выставке «Наследие эпохи. Михаил Савицкий» представят работы, охватывающие разные периоды жизни и творчества художника. Среди них – «Хлебы», «Стелют лен», «Чернобыльская мадонна», «Святая Богородица», «Философы», «Христос и его Крест» и многие другие. Особенное место в экспозиции займут рисунки, графика и книжные иллюстрации.
Вернисаж выставки пройдет 17 декабря. Сама выставка будет доступна для посетителей с 18 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года. Она откроет международный музейно-выставочный цикл РОСИЗО, объединенный названием «Наследие эпохи». Он включает серию персональных выставок наиболее значимых национальных художников советского периода.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лурье потребовала принудительно выселить Долину
- Госдума одобрила ужесточение правил выдачи микрозаймов в России
- «Запретим ножи?»: В России предложили психологическую помощь заигравшимся подросткам
- Все «Звезды Театрала»: Чем запомнилась зрительская премия для артистов театра
- Наш новый дивный мир: Клименко выступил в защиту нейросетей во всех сферах
- Россиянам рассказали, в каких отраслях повысят зарплату в 2026 году
- Напавший на школу в Одинцово признал вину
- «Засиделся в туалете»: Россиянам объяснили, как избежать увольнения за «био-брейки»
- Трамп подал иск к BBC на 10 млрд долларов
- Нейросети снижают способность принятия самостоятельных решений на 21%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru