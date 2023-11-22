В Томске отменили концерт «Ночных снайперов»

Концерт группы «Ночные снайперы» в Томске был отменен организаторами. Об этом сообщила в своем Telegram-канале лидер коллектива Диана Арбенина.

Вышел фильм-концерт группы «Ночные Снайперы»

Выступление должно было состояться 23 ноября. Однако, по словам Арбениной, местные организаторы отменили концерт без объяснения причин и в одностороннем порядке расторгли договор.

«Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды; за потраченные деньги; за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы», — написала артистка.

Ранее стало известно об отмене выступления Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» в Бишкеке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, организаторы не получили от госорганов дополнительные разрешительные документы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Диана АрбенинаКонцертТомскНочные Снайперы

Горячие новости

Все новости

партнеры