В Томске отменили концерт «Ночных снайперов»
Концерт группы «Ночные снайперы» в Томске был отменен организаторами. Об этом сообщила в своем Telegram-канале лидер коллектива Диана Арбенина.
Выступление должно было состояться 23 ноября. Однако, по словам Арбениной, местные организаторы отменили концерт без объяснения причин и в одностороннем порядке расторгли договор.
«Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды; за потраченные деньги; за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы», — написала артистка.
Ранее стало известно об отмене выступления Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» в Бишкеке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, организаторы не получили от госорганов дополнительные разрешительные документы.
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