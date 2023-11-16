Вышел фильм-концерт группы «Ночные Снайперы»
Вышел фильм-концерт рок-группы «Ночные Снайперы» и ее лидера Дианы Арбениной, посвященный 30-летию коллектива.
«2023 год. «Снайперам» - 30. Как выглядит группа, как себя чувствует - смотрите в фильме, который, вообще-то, не фильм, а концерт. Все лето мы вдвоем с Лизой Канунниковой монтировали его, безжалостно вырезая то, что казалось нам недостаточно интересным. 1.36 - хороший тайминг для того, чтобы кайфануть в ноябре, как 2.5 часа в июле кайфовали мы на стадионе "Спартак"», - сказала Арбенина.
Фильм-концерт можно посмотреть на «Кинопоиске» по ссылке.
Ранее Арбенина спела с женой бойца СВО на концерте в Новосибирске.
«Я на камеру не машу флагом и не бью себя в грудь, что я патриот. Я думаю, что сейчас пошло бегать с флагом, я таким просто не верю, и пацаны, которые на фронте, таким людям бы не поверили, потому что там люди делают дело», — говорит Арбенина на видео за кулисами. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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