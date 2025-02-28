В тизер «Шрека 5» вставили TikTok-фильтр жителя Красноярска

В беседе с Telegram-каналом «Кабачковая икра по акции» он рассказал, что студия DreamWorks обращалась за разрешением использовать фильтр.

Ка отметил Кузлин, фильтр быстро завирусился в соцсети, пользователи сняли с ним уже восемь миллионов видео.

Ранее сообщалось, что студия Dreamworks перенесла премьеру анимационного фильма «Шрек 5» на декабрь 2026 года, передает «Радиоточка НСН».

