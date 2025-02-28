В тизер «Шрека 5» вставили TikTok-фильтр жителя Красноярска
28 февраля 202510:39
В тизер мультфильма «Шрек 5» вставили тикток-фильтр, который был создан жителем Красноярска Максимом Кузлиным.
В беседе с Telegram-каналом «Кабачковая икра по акции» он рассказал, что студия DreamWorks обращалась за разрешением использовать фильтр.
Ка отметил Кузлин, фильтр быстро завирусился в соцсети, пользователи сняли с ним уже восемь миллионов видео.
Ранее сообщалось, что студия Dreamworks перенесла премьеру анимационного фильма «Шрек 5» на декабрь 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru