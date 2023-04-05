В США сообщили о съемках пятой части мультфильма «Шрек»

По словам продюсера франшизы Кристофера Меледандри, активно ведутся переговоры с актерами, озвучивавшими ключевых персонажей ранее: Майком Майерсом (Шрек), Кэмерон Диас (Фиона) и Эдди Мерфи (Осел). Меледандри отметил, что артисты с огромным энтузиазмом отнеслись к работе над новой частью «Шрека».

Ранее сообщалось, что кинокомпания Warner Bros намерена снять полнометражный фильм по книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

