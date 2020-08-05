В театры и концертные залы не пустят москвичей с симптомами ОРВИ

Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве. Соответствующий приказ столичного департамента культуры опубликован сегодня. Сотрудникам развлекательных учреждений рекомендуется использовать бесконтактные способы продажи, оплаты и проверки билетов.

RT напоминает, с 1 августа в Москве вновь могут принимать посетителей кинотеатры, выставочные и концертные залы, а также театры в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.

Шнейдеров подсчитал количество зрителей в открывшихся кинотеатрах

Ранее на пресс-конференции НСН гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин оценил потери российской киноиндустрии от пандемии коронавируса.

«30 млрд рублей кинотеатры уже недосчитались. 20 млрд – недополученный бокс-офис и 10 млрд – это потери на напитках, попкорне, субаренде. В прошлом году доходы кинотеатров составили более 50 млрд рублей», - пояснил эксперт.

В отрасли ожидают, что почти треть кинотеатров закроется по итогам года.

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ФОТО: oteatre.info
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