В театры и концертные залы не пустят москвичей с симптомами ОРВИ

Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве. Соответствующий приказ столичного департамента культуры опубликован сегодня. Сотрудникам развлекательных учреждений рекомендуется использовать бесконтактные способы продажи, оплаты и проверки билетов.

RT напоминает, с 1 августа в Москве вновь могут принимать посетителей кинотеатры, выставочные и концертные залы, а также театры в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.