В Италии отменили выступление российского баса Абдразакова в опере «Дон Жуан»

Участие российского певца, заслуженного артиста РФ Ильдара Абдразакова в опере «Дон Жуан» отменили в Италии. Об этом сообщили в дирекции фонда «Арена ди Верона».

«Ильдар Абдразаков не будет петь в опере "Дон Жуан", которая пройдет на сцене Филармонического театра в январе 2026 года», - отмечается в заявлении.

В учреждении не привели каких-либо подробностей.

При этом заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено разместила в соцсети Х радостный пост по поводу срыва выступления российского баса, заявив об очередной победе над «кремлевской пропагандой». Политик лично добивалась отмены в Италии выступлений деятелей культуры из РФ.

Ранее в Стамбуле был отменен концерт британского певца Робби Уильямса на фоне его высказываний в поддержку Израиля, пишет 360.ru.

