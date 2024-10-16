В афишу театра Олега Табакова вернется спектакль «Старший сын»

Премьера намечена на 22 и 23 ноября на сцене театра «Современник». По словам режиссера-постановщика, Вампилов — драматург, который всегда современен.

«Мне была интересна история, как чужой, посторонний человек становится родным. Как можно принять такой поворот событий не в теории, а на практике», - рассказала Лаптева.

Роль отца Сарафанова впервые исполнит заслуженный артист РФ Виталий Егоров.

Ранее Владимир Машков заявил, что историческая сцена театра Табакова заработает весной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

