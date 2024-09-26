Театральная премия «Золотая маска» претерпит ряд изменений
Российская национальная театральная премия «Золотая маска» будет реформирована, заявил президент премии, председатель СТД Владимир Машков, сообщает «Интерфакс».
По его словам, будут изменены составы жюри и экспертных советов, а также возможен отказ от многочисленных номинаций.
«Предлагается вручать "маску" театру, а не режиссеру», - рассказал Машков по итогам конференции.
Он пообещал, что все нововведения будут обсуждаться с театральным сообществом, а первые изменения будут обнародованы уже в ноябре 2024 года.
Ранее Владимир Машков анонсировал изменения в премии «Золотая маска», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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