Театральная премия «Золотая маска» претерпит ряд изменений

По его словам, будут изменены составы жюри и экспертных советов, а также возможен отказ от многочисленных номинаций.

«Предлагается вручать "маску" театру, а не режиссеру», - рассказал Машков по итогам конференции.

Он пообещал, что все нововведения будут обсуждаться с театральным сообществом, а первые изменения будут обнародованы уже в ноябре 2024 года.

Ранее Владимир Машков анонсировал изменения в премии «Золотая маска», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



