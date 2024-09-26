Театральная премия «Золотая маска» претерпит ряд изменений

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» будет реформирована, заявил президент премии, председатель СТД Владимир Машков, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, будут изменены составы жюри и экспертных советов, а также возможен отказ от многочисленных номинаций.

«Предлагается вручать "маску" театру, а не режиссеру», - рассказал Машков по итогам конференции.

Он пообещал, что все нововведения будут обсуждаться с театральным сообществом, а первые изменения будут обнародованы уже в ноябре 2024 года.

Ранее Владимир Машков анонсировал изменения в премии «Золотая маска», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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