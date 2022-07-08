В Театре Луны сменился художественный руководитель

«Многое изменилось - и наш коллектив, и наши зрители. Поэтому я пригласил моего друга, однокашника, опытного режиссера и всеми любимого народного артиста России Евгения Герасимова стать моим преемником на посту художественного руководителя Театра Луны», - заявил Проханов «Интерфаксу».

Ранее Евгений Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не видит драмы в смене худрука «Гоголь-центра».

