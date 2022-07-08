В Театре Луны сменился художественный руководитель

Народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назначен на должность художественного руководителя московского Театра Луны, вместо его основателя Сергея Проханова, который станет президентом театра, сообщили в пятницу в департаменте культуры Москвы.

По словам Проханова, пригласить на должность худрука Герасимова это его идея.

Театр Вахтангова пока будет работать без худрука

«Многое изменилось - и наш коллектив, и наши зрители. Поэтому я пригласил моего друга, однокашника, опытного режиссера и всеми любимого народного артиста России Евгения Герасимова стать моим преемником на посту художественного руководителя Театра Луны», - заявил Проханов «Интерфаксу».

Ранее Евгений Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не видит драмы в смене худрука «Гоголь-центра».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:МосгордумаТеатрМосквахудрук
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