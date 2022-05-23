Театр Вахтангова пока будет работать без худрука

Театр имени Вахтангова временно будет работать без художественного руководителя. Об этом рассказал директор учреждения Кирилл Крок. По его словам, такое разрешение получено от министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая пояснила, что «сейчас нет достойной кандидатуры, человека, который бы мог возглавить Вахтанговский театр».

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Крок в беседе с РИА Новости отметил, что никаких назначений не будет в течение года.

Художественный руководитель Театра Вахтангова Римас Туминас покинул занимаемый им с 2007 года пост 6 мая.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 мая распорядился отменить премию правительства РФ 2021 года Туминасу. Ранее литовский режиссер входил в число лиц, которые удостоились такой награды в области культуры.


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