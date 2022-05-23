Театр Вахтангова пока будет работать без худрука

Крок в беседе с РИА Новости отметил, что никаких назначений не будет в течение года.

Художественный руководитель Театра Вахтангова Римас Туминас покинул занимаемый им с 2007 года пост 6 мая.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 мая распорядился отменить премию правительства РФ 2021 года Туминасу. Ранее литовский режиссер входил в число лиц, которые удостоились такой награды в области культуры.



