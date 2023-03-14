В театре Ленсовета ответили на вопрос о завершении карьеры Боярского

В театре отметили, что репертуар утверждается заранее, постановки с участием актёра «стоят в афише вплоть до мая».

Представитель театра добавила, что им ничего неизвестно о желании Боярского завершить карьеру, однако вероятность отмены спектаклей с его участием «крайне мала».

Ранее Михаил Боярский в интервью «Пятому каналу» заявил, что намерен завершить театральную карьеру по состоянию здоровья, сообщает НСН.

