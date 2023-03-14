Боярский заявил о намерении завершить театральную карьеру
Актер Михаил Боярский намерен завершить театральную карьеру по состоянию здоровья. Об этом артист заявил в беседе с «Пятым каналом».
«Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», — поделился актер.
Боярский уже изменил рабочий график и сократил число поездок. По словам артиста, ему тяжело передвигаться по сцене, танцевать и петь. Актер связывает это с последствиями коронавирусной инфекции, которую он перенес два года назад. Как отметил Боярский, он стал «глупее намного» и «не такой подвижный».
Артист поделился, что сниматься в фильмах проще: можно взять паузу или переснять дубль. Однако Боярскому не нравится то, что предлагают современные режиссеры. Актер считает, что вырастил достойную смену, и работой в театре и кино может заниматься его дочь Елизавета Боярская.
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