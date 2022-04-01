Джим Керри планирует завершить актерскую карьеру

В ходе интервью, которое посвящено выходу фильма «Соник-2», актер отметил, что его намерения «достаточно серьезные».

При этом Керри подчеркнул, что если «ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами», который будет важен для людей, то он может отказаться от намерений уйти.

Также актер рассказал, что очень любит свою спокойную жизнь, поэтому хочет насладиться ей и отдохнуть от работы.

