В Таиланде стартовал Московский фестиваль кино

«Открытие фестиваля состоялось под эгидой Международной недели дизайна в Бангкоке», — указала заммэра.

Тайские зрители увидят картины «Вызов», «Сердце Пармы», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Обратимая реальность», «Конек-Горбунок». Показы российских фильмов будут продолжаться в течение двух с половиной месяцев.

В рамках фестиваля запланировано подписание ряда соглашений о совместном производстве фильмов, анимационных картин и сериалов. Известно, что представители индустрии ведут переговоры о выводе российского контента на тайские стриминговые платформы. Кроме того, представители двух государств уже реализуют несколько партнерских проектов, в том числе сериал «Принцесса Сиама», телешоу, полнометражный фильм и мультфильм.

Между тем драма Олега Асадулина «Туда и обратно» получила главную награду в секции «Духовное кино» на международном кинофестивале в Бангладеш, пишет RT.

