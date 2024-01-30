В Таиланде стартовал Московский фестиваль кино
Московский фестиваль кино начался в Таиланде, в рамках смотра в кинотеатрах Бангкока, Паттайи и Пхукета покажут пять российских фильмов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Открытие фестиваля состоялось под эгидой Международной недели дизайна в Бангкоке», — указала заммэра.
Тайские зрители увидят картины «Вызов», «Сердце Пармы», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Обратимая реальность», «Конек-Горбунок». Показы российских фильмов будут продолжаться в течение двух с половиной месяцев.
В рамках фестиваля запланировано подписание ряда соглашений о совместном производстве фильмов, анимационных картин и сериалов. Известно, что представители индустрии ведут переговоры о выводе российского контента на тайские стриминговые платформы. Кроме того, представители двух государств уже реализуют несколько партнерских проектов, в том числе сериал «Принцесса Сиама», телешоу, полнометражный фильм и мультфильм.
Между тем драма Олега Асадулина «Туда и обратно» получила главную награду в секции «Духовное кино» на международном кинофестивале в Бангладеш, пишет RT.
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