Представители 24 стран примут участие в кинофестивале «Дух огня» в Югре

Представители 24 стран выразили желание принять участие в XXII международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Об этом информирует департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа.

Кинофорум будет проводиться с 23 по 26 марта. В общей сложности на конкурсы фестиваля было подано 247 заявок из 24 стран, в том числе, 42 полнометражных фильма. Такую статистику привела губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оргкомитета, передает ТАСС.

Среди прочего, в рамках фестиваля будут показаны кинематографические образовательные программы стран БРИКС. Само событие вошло в программу председательства России в БРИКС в этом году.