Представители 24 стран примут участие в кинофестивале «Дух огня» в Югре
Представители 24 стран выразили желание принять участие в XXII международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Об этом информирует департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа.
Кинофорум будет проводиться с 23 по 26 марта. В общей сложности на конкурсы фестиваля было подано 247 заявок из 24 стран, в том числе, 42 полнометражных фильма. Такую статистику привела губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оргкомитета, передает ТАСС.
Среди прочего, в рамках фестиваля будут показаны кинематографические образовательные программы стран БРИКС. Само событие вошло в программу председательства России в БРИКС в этом году.
Темой кинофестиваля на этот раз заявлен «Особый язык национальной кинематографии». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», помимо показов гости смогут принять участие в насыщенной культурно-просветительской программе, которая включает лекции, презентации и спектакли.
Идея кинофестиваля дебютов «Дух огня» принадлежит кинорежиссёру Сергею Соловьеву, который был его президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года новым президентом фестиваля стал сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.
Председатель жюри международного конкурса - режиссер, сценарист, продюсер. Народный артист России Павел Лунгин. Жюри конкурса российских дебютов возглавляет режиссёр Алексей Мизгирев, конкурса короткого метра – aктёр и телеведущий Леонид Каневский.
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