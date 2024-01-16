В Таиланде отменен концерт Светланы Лободы

В Таиланде отменили выступление украинской певицы Светланы Лободы, сообщает телеканал «360».

Лобода анонсировала выпуск новой песни на русском языке

Причины этого не называются. Выступление было запланировано на 25 января на острове Пхукет. Помимо этого, организаторы мероприятия анонсировали проведение гала-ужина с исполнительницей.

Ранее Лобода рассказала, почему решила вернуться к исполнению песен на русском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаиландПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры