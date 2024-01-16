В Таиланде отменен концерт Светланы Лободы
16 января 202402:33
В Таиланде отменили выступление украинской певицы Светланы Лободы, сообщает телеканал «360».
Причины этого не называются. Выступление было запланировано на 25 января на острове Пхукет. Помимо этого, организаторы мероприятия анонсировали проведение гала-ужина с исполнительницей.
Ранее Лобода рассказала, почему решила вернуться к исполнению песен на русском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru