В Таиланде отменен концерт Светланы Лободы

Причины этого не называются. Выступление было запланировано на 25 января на острове Пхукет. Помимо этого, организаторы мероприятия анонсировали проведение гала-ужина с исполнительницей.

Ранее Лобода рассказала, почему решила вернуться к исполнению песен на русском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

