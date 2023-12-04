Лобода анонсировала выпуск новой песни на русском языке

«Пой же песню, моя милая, слезы ни к чему. Твоей боли доля львиная, но раны заживут», — поет Лобода в новом треке.

Публикация певицы вызывала резкую критику со стороны украинцев, которые обвинили исполнительницу в симпатиях к России, а также напомнили артистке, что она обещала петь только на украинском. «Пробила новое дно. Какое разочарование. Мы не простим», — заявил один из пользователей.

Ранее поддерживающая ВСУ украинская группа «Антитела» в своих соцсетях анонсировала концерт на полуострове Крым. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

