Лобода анонсировала выпуск новой песни на русском языке
Украинская певица Светлана Лобода, уехавшая из России после начала спецоперации и раскритиковавшая российские власти, выпустит новую песню «Метелица» на русском языке. Об этом она заявила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной корпорации Meta).
«Пой же песню, моя милая, слезы ни к чему. Твоей боли доля львиная, но раны заживут», — поет Лобода в новом треке.
Публикация певицы вызывала резкую критику со стороны украинцев, которые обвинили исполнительницу в симпатиях к России, а также напомнили артистке, что она обещала петь только на украинском. «Пробила новое дно. Какое разочарование. Мы не простим», — заявил один из пользователей.
Ранее поддерживающая ВСУ украинская группа «Антитела» в своих соцсетях анонсировала концерт на полуострове Крым. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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