Страшно смешно! Лагутенко рассказал, что не позволяет ему расслабиться на дорогах
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко рассказал НСН о необычном подарке от своих детей и опыте озвучивания правил дорожного движения.
Голос Ильи Лагутенко можно услышать не только на его концертах, но и в навигаторе «Яндекс.Карт». Недавно музыкант озвучил ПДД для этого приложения. Теперь водители во время поездки будут слышать известные цитаты из песен артиста, обыгрывающие различные ситуации. Например, во время дорожных работ музыкант предупредит: «Наступят времена почище, ну а пока впереди дорожные работы». А в конце певец попрощается с водителем: «Мы приехали, но надолго не прощаемся. Мы остаемся вместе на века!». О своем опыте озвучивания приложения музыкант рассказал НСН.
- Вам понравилось озвучивать «Яндекс. Карты»?
- Как поется в одной известной песне, «это было не трудно, это по любви»…
- Фразы придумывали Вы или сотрудники Яндекса?
- Нет, я не придумывал. Все-таки надо было соблюдать правила движения.
- Может быть, Вы что-то добавили от себя?
- Может что-то и добавил, но это скрытая опция, доступна только после пройденных 100 тысяч км.
- Вы сами водите машину?
- Да. Умею.
- Кто стоит у вас на озвучке навигатора?
- Мои дети записали мне свои голоса в стиле фильмов ужасов. Очень смешно и не позволяет расслабляться на дорогах.
- Хотели бы слушать голос популярного человека в приложении?
- Я не имею ничего против, как будто завел нового друга, который указывает тебе дорогу! В моем случае – точно доберешься до цели.
Ранее лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко записал видеообращение к участникам презентации экологического проекта «Чистая Арктика», представившись «ответственным за романтику». Об этом сообщается на официальном сайте группы.
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