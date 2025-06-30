В «Союзмультфильме» объяснили регистрацию бренда «Чебубу»
«Союзмультфильм» выпустит коллекцию игрушек-подвесов с персонажами студии уже в этом году, рассказали НСН в пресс-службе мультстудии.
Киностудия «Союзмультфильм» зарегистрировала товарный знак «Чебубу», чтобы защитить отечественного Чебурашку от контрафакта, заявили НСН в пресс-службе киностудии.
«Союзмультфильм» ранее подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу». Согласно документу, «Чебубу» представляет собой гибрид Чебурашки и популярных китайских игрушек «Лабубу». Под товарным знаком планируется производство и выпуск игрушек и мультфильмов, а также других видов товаров и услуг: создание пищевых добавок, ароматизаторов воздуха, косметики, грязи для ванн и даже туалетной бумаги. В «Союзмультфильме» рассказали, что в этом году выпустят коллекцию игрушек-подвесов.
«“Союзмультфильм” принял решение о регистрации товарного знака “Чебубу”, чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями. В этом году “Союзмультфильм” также представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии. Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта — один из многочисленных вариантов», — заявили в пресс-службе.
Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал НСН, когда он выпустит игрушки, которые навяжут конкуренцию трендовым «Лабубу».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почти восемь тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в Курской области
- Black Sabbath выпустят альбом демо-записей
- Прокуратура потребовала возбудить против Дудя уголовное дело
- СМИ: В Баку задержаны два сотрудника «Sputnik-Азербайджан»
- Зачем маркетплейсы задирают цены на русский винил?
- Песков: РФ сожалеет о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге
- Две женщины были ранены в Шебекино в результате атаки дрона
- Песков допустил провокацию цветных революций в Сербии извне
- Сына актера Демчога получил два года колонии по делу о мошенничестве
- В «Форсаже 11» вернется Брайан О’Коннор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru