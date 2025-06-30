В «Союзмультфильме» объяснили регистрацию бренда «Чебубу»

«Союзмультфильм» выпустит коллекцию игрушек-подвесов с персонажами студии уже в этом году, рассказали НСН в пресс-службе мультстудии.

Киностудия «Союзмультфильм» зарегистрировала товарный знак «Чебубу», чтобы защитить отечественного Чебурашку от контрафакта, заявили НСН в пресс-службе киностудии.

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«Союзмультфильм» ранее подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу». Согласно документу, «Чебубу» представляет собой гибрид Чебурашки и популярных китайских игрушек «Лабубу». Под товарным знаком планируется производство и выпуск игрушек и мультфильмов, а также других видов товаров и услуг: создание пищевых добавок, ароматизаторов воздуха, косметики, грязи для ванн и даже туалетной бумаги. В «Союзмультфильме» рассказали, что в этом году выпустят коллекцию игрушек-подвесов.

«“Союзмультфильм” принял решение о регистрации товарного знака “Чебубу”, чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями. В этом году “Союзмультфильм” также представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии. Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта — один из многочисленных вариантов», — заявили в пресс-службе.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал НСН, когда он выпустит игрушки, которые навяжут конкуренцию трендовым «Лабубу».

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