«Даже рядом не стоят!»: Сергей Жуков о киновселенной Бабаек и «ответе» Лабубу
Россиян ждет широкоэкранное музыкальное кино о Бабайке, а затем, скорее всего, одноименные игрушки, которые будут более милые, чем трендовые Лабубу, заявил НСН Сергей Жуков.
Съемки фильма про Бабайку начнутся уже в 2026 году, и только потом стартует производство игрушек с этим персонажем, которые даже рядом не будут стоять с Лабубу. Об этом в беседе с НСН рассказал лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.
Музыкант Сергей Жуков совместно с режиссером Алексеем Учителем планируют запустить производство игрушек Бабайка: её уже называют российским ответом трендовой игрушке Лабубу, сообщил Telegram-канал SHOT. Бабайки будут созданы на основе искусственного интеллекта. Также Жуков рассчитывает создать киновселенную со своими игрушками. Так, в декабре он выпустил небольшой ролик про Бабайку, намекая, что будет снят и фильм. Сам Жуков рассказал НСН, что для начала он сосредоточится на производстве фильма.
«Будет в первую очередь большой художественный фильм, широкоэкранное музыкальное кино, а все остальное - уже после. Режиссером выступит Алексей Учитель. Он сделал много прекрасных фильмов, и нам очень захотелось поработать с ним над Бабайкой. В ближайшее время состоится питчинг нашего проекта в Фонде кино, и на следующий год мы приступим к съемкам. Ну, а игрушки Бабайка и все остальное будет потом», - рассказал он.
При этом Жуков заявил, что игрушки Бабайка не возникли как идея «ответа» Лабубу, тем более, что визуально это будет намного более приятная вещь.
«Поверьте, мира Бабаек хватит надолго для того, чтобы увлечь всех: и детей, и взрослых. Что касается Лабубу, я никак к ним не отношусь. У моих детей их нет. Надеемся, мы сделаем что-нибудь более милое, и это точно не будет каким-то ответом Лабубу, они и рядом не стоят», - уточнил он.
Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что за игрушкой Хагги Вагги стоял страшный смысл, что может негативно сказываться на психике ребенка, а за трендовой Лабубу нет жуткой истории, она может только нравиться или нет.
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