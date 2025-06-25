Съемки фильма про Бабайку начнутся уже в 2026 году, и только потом стартует производство игрушек с этим персонажем, которые даже рядом не будут стоять с Лабубу. Об этом в беседе с НСН рассказал лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Музыкант Сергей Жуков совместно с режиссером Алексеем Учителем планируют запустить производство игрушек Бабайка: её уже называют российским ответом трендовой игрушке Лабубу, сообщил Telegram-канал SHOT. Бабайки будут созданы на основе искусственного интеллекта. Также Жуков рассчитывает создать киновселенную со своими игрушками. Так, в декабре он выпустил небольшой ролик про Бабайку, намекая, что будет снят и фильм. Сам Жуков рассказал НСН, что для начала он сосредоточится на производстве фильма.