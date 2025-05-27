Канделаки опровергла появление «Чебубу» в новогоднем телефильме ТНТ

«У нас с вами важная совместная работа — "Простоквашино" и еще много других классных идей, которые мы, безусловно, реализуем вместе. Ваше мнение для нас очень важно, поэтому, конечно, никакого Чебубу, только Чебурашка, которого мы все вместе ждем. Мы приняли решение убрать Чебубу из нашего новогоднего фильма. Я уверена, что у нашей творческой команды достаточно ресурсов, сил и потенциала, чтобы полностью переделать этого персонажа. А еще лучше — просто вырезать из фильма. Не волнуйтесь, пожалуйста. Любим вас, работаем вместе, и да здравствует Чебурашка!» — сказала она.

ТНТ ранее анонсировал мюзикл «Чебубу и другие приключения Шурика». Главным героем нового проекта должен был стать «Чебубу» (смесь привычного Чебурашки и персонажа популярной серии игрушек Labubu). В проекте также анонсировано участие «короля эстрады Филиппино-Киркорино» (переделанное имя певца Филиппа Киркорова под популярные в социальных сетях шутки в стиле Italian brainrot).

Ранее народный артист России, член Союза кинематографистов РФ Николай Бурляев призвал современных режиссеров снимать новые картины, а не создавать ремейки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

