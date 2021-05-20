В соцсетях активно обсуждают фильм «Турист»

Ряд пабликов «ВКонтакте» тоже ознакомились с «Туристом» и оставили отзывы на работу центральноафриканских и российских кинематографистов.

Страница «Мировая» отдельно отметила качество съемок.

«Не могу не отметить, что снят фильм по всей науке. Цепляющая глаз картинка и великолепные, не павильонные съёмки, отсутствие не влияющей на сюжет «воды», чем так часто страдает отечественный кинематограф, отсутствие лишних «соплей», живые и понятные персонажи. Но не только картинкой силен фильм. Здесь нет надоевшего очернения нашей истории, здесь нет кровавых НКВД-шников и их аналогов, здесь нет клюквы. Зато здесь есть крепкий сюжет, классическая и прекрасно понятная дуга характера главгероя, интриги спецслужб… И, главное, здесь есть простая, понятная каждому русскому (вне зависимости от его национальности) человеку Идея. Какая? Смотрите кино», — заявили авторы «Мировой».

Других пользователей «ВКонтакте» больше всего зацепили герои картины. Об этом пишет «АРМИЯ — Мужское сообщество №1»:

«А фильм – хороший. Главный герой из испуганного и неопытного превращается в настоящего защитника слабых. Кто, если не он? Не он и не такие же простые русские мужики. И хорошо, что такие же мужики не допустят такой демократии в нашей стране! Потому, что это страшно. У нас уже были 90-е, была Чечня, был бандитский беспредел. А бывает, оказывается, еще хуже».