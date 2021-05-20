В соцсетях активно обсуждают фильм «Турист»
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике состоялась на телеканале НТВ 19 мая. Первые зрители уже успели поделиться впечатлениями от увиденного.
Пользователи социальных сетей рассказали, чем их поразила история о подвиге, который пришлось совершить соотечественникам в далекой Африке.
«Турист» — честный фильм, насколько это возможно для боевика. Однозначно рекомендую к просмотру», — говорится на странице Вежливые Люди в Twitter.
Ряд пабликов «ВКонтакте» тоже ознакомились с «Туристом» и оставили отзывы на работу центральноафриканских и российских кинематографистов.
Страница «Мировая» отдельно отметила качество съемок.
«Не могу не отметить, что снят фильм по всей науке. Цепляющая глаз картинка и великолепные, не павильонные съёмки, отсутствие не влияющей на сюжет «воды», чем так часто страдает отечественный кинематограф, отсутствие лишних «соплей», живые и понятные персонажи. Но не только картинкой силен фильм. Здесь нет надоевшего очернения нашей истории, здесь нет кровавых НКВД-шников и их аналогов, здесь нет клюквы. Зато здесь есть крепкий сюжет, классическая и прекрасно понятная дуга характера главгероя, интриги спецслужб… И, главное, здесь есть простая, понятная каждому русскому (вне зависимости от его национальности) человеку Идея. Какая? Смотрите кино», — заявили авторы «Мировой».
Других пользователей «ВКонтакте» больше всего зацепили герои картины. Об этом пишет «АРМИЯ — Мужское сообщество №1»:
«А фильм – хороший. Главный герой из испуганного и неопытного превращается в настоящего защитника слабых. Кто, если не он? Не он и не такие же простые русские мужики. И хорошо, что такие же мужики не допустят такой демократии в нашей стране! Потому, что это страшно. У нас уже были 90-е, была Чечня, был бандитский беспредел. А бывает, оказывается, еще хуже».
При этом все отмечают основную идею фильма. Речь идет о справедливости и о том, как российские ребята готовы ради нее рисковать собой. На это обратили внимание авторы страницы «Политика»:
«А ещё в фильме есть идея. Даже не так. ИДЕЯ! Фильм про справедливость. Правильно один из героев сказал, что наши воюют за справедливость, даже об этом не задумываясь. Несём вот добро. А добро должно быть с кулаками».
Многие пользователи социальной сети отметили другой не менее важный посыл: необходимо сделать все, чтобы прекратить войну, от которой страдают мирные жители. Только стабильность и безопасность помогут республике преодолеть многочисленные кризисы, которые мешают развитию страны.
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