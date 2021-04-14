Судан получил миллион продуктовых наборов от Пригожина

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин активно работает над своим имиджем на Африканском континенте. Предприниматель озаботился критической гуманитарной обстановкой в Судане, и отгрузил жителям этой африканской страны миллион продуктовых наборов.

В Хартуме провели торжественную церемонию по случаю гуманитарной акции. Раздача продовольствия длится три недели, за это время помощь получат 250 тысяч нуждающихся семей.

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Организатора акции уже поблагодарили федеральный министр социального обеспечения Судана Ахмад Адам Бахит, верховный комиссар штата Хартум по гуманитарным вопросам Мустафа Адам Ахмад и представитель семей мучеников революции Абу Бакр.

В ответ Пригожин заявил, что считает восточноафриканскую страну вторым домом, поэтому продолжит поддержку бедствующему населению.

Суданские СМИ опубликовали заявление политического аналитика доктора Аль-Махджуба Мухаммада Абдуллы по поводу гуманитарной акции. Он отметил, что высоко ценит гуманитарную помощь Пригожина, поскольку многие суданцы сейчас находятся на грани выживания.

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ФОТО: Федеральное агентство новостей
ТЕГИ:Судан
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