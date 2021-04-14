Судан получил миллион продуктовых наборов от Пригожина
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин активно работает над своим имиджем на Африканском континенте. Предприниматель озаботился критической гуманитарной обстановкой в Судане, и отгрузил жителям этой африканской страны миллион продуктовых наборов.
В Хартуме провели торжественную церемонию по случаю гуманитарной акции. Раздача продовольствия длится три недели, за это время помощь получат 250 тысяч нуждающихся семей.
Организатора акции уже поблагодарили федеральный министр социального обеспечения Судана Ахмад Адам Бахит, верховный комиссар штата Хартум по гуманитарным вопросам Мустафа Адам Ахмад и представитель семей мучеников революции Абу Бакр.
В ответ Пригожин заявил, что считает восточноафриканскую страну вторым домом, поэтому продолжит поддержку бедствующему населению.
Суданские СМИ опубликовали заявление политического аналитика доктора Аль-Махджуба Мухаммада Абдуллы по поводу гуманитарной акции. Он отметил, что высоко ценит гуманитарную помощь Пригожина, поскольку многие суданцы сейчас находятся на грани выживания.
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