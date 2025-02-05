У рэпера Канье Уэста диагностировали аутизм
Американский рэпер Канье Уэст рассказал в новом выпуске подкаста «The Download», что ему диагностировали аутизм.
По его словам, супруга Бьянка Цензори уговорила его обратиться к психиатру за консультацией, так как сомневалась в точности другого диагноза музыканта – биполярного расстройства.
«Она сказала, что я не похож на человека с биполяркой. И мы выяснили, что на самом деле у меня аутизм», - сказал рэпер.
Уэст объяснил, что после постановки верного диагноза лучше понял собственное поведение. Так, Канье рассказал, что всегда поступает противоположным образом, если от него что-то требуют.
«Например, я надеваю кепку в поддержку (президента США – ред. НСН) Дональда Трампа. Мне говорят так не делать, отчего мое упрямство только растет. Это проблема», - добавил артист.
Ранее Канье Уэст в своих соцсетях заявил, что снова официально стал миллиардером. Музыкант опубликовал пост, к которому прикрепил отчет от оценочной компании Eton Venture Services. В нем говорится, что в 2025 году чистая стоимость его активов составит 2,77 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru