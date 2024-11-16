В Словакии показали фильм о преступлениях ВСУ на юго-востоке Украины
Показ документального фильма «Выбор народа. Свидетельство из Донбасса» состоялся в Словакии. Картина рассказывает о преступлениях неонацистских формирований ВСУ против мирного русскоязычного населения юго-востока Украины.
Премьеру в Братиславе посетили дипломаты посольства России в Словакии. Картину сняли председатель партии «Дом — национальная партия» Павол Слота и журналистка Михала Гановска, сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
В фильме рассказывается о поездке по городам Донбасса в октябре этого года. Словаки посетили Донецк, Макеевку, Авдеевку и Ясиноватую. Они пообщались с местными жителями, которые поделились воспоминаниями о событиях в стране после Евромайдана.
На показе также побывали политики коалиционных партий Словакии, оппозиционные чешские депутаты, а также общественные деятели и журналисты.
Ранее стало известно, что в Московском театре Олега Табакова приступили к работе над спектаклем об участниках СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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