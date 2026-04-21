Telegram оштрафовали на 7 млн рублей из-за экстремистского контента
Таганский суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram из-за неудаления информации об экстремистской деятельности. Об этом пишет РИА Новости.
Платформу привлекли к административной ответственности по статье о неудалении владельцем сайта или интернет-ресурса информации либо интернет-страницы. Компанию Telegram Messenger inc признали виновной в правонарушении.
«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», - постановил суд.
Ранее платформу для изучения иностранных языков Duolingo оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение требований по локализации персональных данных пользователей.
