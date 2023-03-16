С Валерия Меладзе через суд требуют свыше миллиона рублей

Меладзе также планировал отправиться весной 2023 года в гастрольный тур по городам Сибири. В афише стояли Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Барнаул. Запланированный на 4 мая концерт в Иркутске отменили. Согласно информации о гастролях Меладзе в Красноярске, размещенной на сайте «Красбилет», концерт должен был состояться 2 мая в концертном зале «Гранд Холл», но его тоже отменили.

На корпоративном новогоднем выступлении в Дубае певец произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ.

Ранее, как сообщала НСН, концерт Валерия Меладзе отменили в Москве.

