С Валерия Меладзе через суд требуют свыше миллиона рублей
Компания-организатор несостоявшегося концерта Валерия Меладзе в Архангельске через суд требует с певца 1,25 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
В настоящее время основания искового требования не раскрываются.
Известно, что концерт должен был пройти ещё в прошлом году, его затем несколько раз переносили, и в итоге отменили в связи со сложившейся ситуацией.
Меладзе также планировал отправиться весной 2023 года в гастрольный тур по городам Сибири. В афише стояли Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Барнаул. Запланированный на 4 мая концерт в Иркутске отменили. Согласно информации о гастролях Меладзе в Красноярске, размещенной на сайте «Красбилет», концерт должен был состояться 2 мая в концертном зале «Гранд Холл», но его тоже отменили.
На корпоративном новогоднем выступлении в Дубае певец произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ.
Ранее, как сообщала НСН, концерт Валерия Меладзе отменили в Москве.
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