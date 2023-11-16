В Сибири нашли книгу 1570 года, изданную первопечатником Федоровым

Пятый, ранее неизвестный экземпляр Псалтиря с Часословцем, изданный русским первопечатником Иваном Федоровым в 1570 году в Польше, обнаружили в Сибири. Об этом сообщила Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) Сибирского отделения РАН.

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Археографы нашли книгу в библиотеке в Новосибирской православной духовной семинарии во время изучения книжных фондов епархиальных собраний Новосибирской области. Ее происхождение подтвердилось после экспертизы. По данным ГПНТБ, ранее в мире было известно четыре экземпляра этого издания, два из которых обнаружили в России.

Как отметили эксперты, Псалтирь сохранился в дефектном виде, в издании не хватает многих листов, в том числе с выходными данными. Установить, что это за экземпляр, позволили водяные знаки на бумаге.

Ранее 205 книжных памятников и 16 документов отреставрировали и оцифровали в Удмуртии, напоминает RT. Работы проводились в рамках национального проекта «Культура».

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