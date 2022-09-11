В Сети появился трейлер фильма «Фабельманы» Стивена Спилберга

В трейлере рассказана история семилетнего Сэмми Фабельман, который снял свой первый фильм в продолжении ленты «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер.

«Спилберг показывает нам процесс создания своего самого первого фильма, его вдохновение и моменты жизни, которые повлияли на него. Сэмми также снимает свою семью так, как никто другой их не видит», — пишет издание.

В фильме снимались Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген, Дженни Берлин и другие. Сценарий фильма Спилберг создавал совместно с Тони Кушнером. Лента стала первой, в которой Спилберг впервые работал вместе с Дэвидом Линчем.

Лента, основанная на воспоминаниях режиссера, выйдет на большой экран 23 ноября 2022 года.

Ранее Стивен Спилберг впервые снял музыкальный клип. Это видео на песню Cannibal основателя группы Mumford & Sons Маркуса Мамфорда, которая должна войти в его сольный альбом, сообщает Forbes.

