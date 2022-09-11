В Сети появился трейлер фильма «Фабельманы» Стивена Спилберга
Трейлер автобиографической ленты «Фабельманы» режиссера Стивена Спилберга студия Universal Pictures представила на YouTube-канале компании, сообщает The Collider.
В трейлере рассказана история семилетнего Сэмми Фабельман, который снял свой первый фильм в продолжении ленты «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер.
«Спилберг показывает нам процесс создания своего самого первого фильма, его вдохновение и моменты жизни, которые повлияли на него. Сэмми также снимает свою семью так, как никто другой их не видит», — пишет издание.
В фильме снимались Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген, Дженни Берлин и другие. Сценарий фильма Спилберг создавал совместно с Тони Кушнером. Лента стала первой, в которой Спилберг впервые работал вместе с Дэвидом Линчем.
Лента, основанная на воспоминаниях режиссера, выйдет на большой экран 23 ноября 2022 года.
Ранее Стивен Спилберг впервые снял музыкальный клип. Это видео на песню Cannibal основателя группы Mumford & Sons Маркуса Мамфорда, которая должна войти в его сольный альбом, сообщает Forbes.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+52 829 / сут.
Умерли
385 тыс.+86 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+37 288 / сут.
- Маргрете II оказалась единственной в мире правящей королевой
- Врачи рассказали об эффективной защите от гриппа детей и взрослых
- Черногория собирается ввести визы для россиян вслед за Брюсселем
- Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят без нарушений
- Умер испанский писатель Хавьер Мариас
- Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00
- Байден решил не комментировать положение дел на Украине из-за его развития
- Состоялся телефонный разговор Путина и Макрона
- У России есть планы для нейтрализации оружия США у ВСУ
- Бойцы ВСУ снимают минные заграждения под Угледаром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru