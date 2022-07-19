Спилберг снял первый в карьере музыкальный клип
Голливудский режиссер Стивен Спилберг впервые снял музыкальный клип, сообщает Forbes.
Это видео на песню Cannibal основателя группы Mumford & Sons Маркуса Мамфорда, которая должна войти в его сольный альбом.
Как отметил Мамфорд, черно-белый ролик был снят одним кадром на смартфон Спилберга в спортзале одной из нью-йоркских школ.
При этом жена режиссера Кейт Кэпшоу катала Спилберга по залу в кресле, чтобы создать различные эффекты.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что дал бы «Оскар» «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга, однако американские киноакадемики с ним не согласились.
Премию «Оскар» за лучший фильм в этом году получила картина «CODA: Ребенок глухих родителей», рассказывающая о жизни семьи глухих, дочка которых Руби, хоть и является изгоем в школе, слышит и начинает петь.
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