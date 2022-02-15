«За Спилберга!» Шнейдеров предрек успех Тwitter-голосованию за Оскар в России

Критик Давид Шнейдеров рассказал, что проголосовал бы в Twitter за предоставление Оскара «Вестсайдской истории».


Голосование в Тwitter за "Оскар" прижилось бы в России, и наши граждане выбирали бы победителя между тремя картинами. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

Ранее стало известно, что американская академия кинематографических искусств и наук впервые проведет на премии «Оскар» зрительское голосование. Так, фанаты смогут выбрать свой любимый фильм в Twitter с помощью хэштега #OscarsFanFavorite. По мнению Шнейдерова, такое предложение оценят и в России.

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«Почему бы российскому зрителю не внести свой вклад в американское голосование. Многие фильмы россияне видели и составили о них свои впечатления. Думаю, голосовать в основном будут жители Москвы и Санкт-Петербурга и то, непосредственно те, кто видел фильмы. Скорее всего, симпатии разделятся между «Властью пса», «Лакричной пиццей» и «Вестсайдской историей». А вот фильм «Дюна» не очень хорошо прошел в российском прокате, поэтому не думаю, что за него будет голосовать большое количество людей. Я бы свой голос отдал «Вестсайдской истории»: люблю Спилберга и мюзиклы», - отметил он.

Ранее Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал позором ситуацию с непоказом в России номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» и заявил, что его фаворитами на получение премии в этом году являются фильмы «Лакричная пицца» и «Вестсайдская история».

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ФОТО: flickr/prayitno
ТЕГИ:ОскарКритикаTwitterГолосованиеКино
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