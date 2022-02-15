«За Спилберга!» Шнейдеров предрек успех Тwitter-голосованию за Оскар в России

Голосование в Тwitter за "Оскар" прижилось бы в России, и наши граждане выбирали бы победителя между тремя картинами. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

Ранее стало известно, что американская академия кинематографических искусств и наук впервые проведет на премии «Оскар» зрительское голосование. Так, фанаты смогут выбрать свой любимый фильм в Twitter с помощью хэштега #OscarsFanFavorite. По мнению Шнейдерова, такое предложение оценят и в России.