В Сети появились фото и видео с Леди Гагой со съемок «Джокера 2»

Режиссер ленты Тодд Филлипс ранее не размещал материалы с Леди Гагой в образе Харли Квинн. Он говорил, что съемки с ее участием еще не начались.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что голливудские киностудии вполне могут обойтись без российского рынка.

«Утверждения, что голливудские режиссеры плачут и у них нет денег, это вранье. Они плачутся-плачутся, но "Джокера-2" уже запускают, Тодд Филлипс (режиссер фильма – прим. НСН) уже начал читать сценарий для актеров. Еще несколько лет назад российский кинорынок был пятым в Европе. Безусловно, голливудские компания потеряли деньги, но это не критично и, к сожалению, они вполне обойдутся без русского рынка. Деньги терять всегда неприятно, но для них это не катастрофично, ничего смертельного в этом нет», - сказал Шнейдеров.