В Сети появились фото и видео с Леди Гагой со съемок «Джокера 2»
Фотографии и видео певица и актриса Леди Гаги со съемок новой части фильма «Джокер» появились в Сети. Звезда загримирована как персонаж Харли Квинн. У артистки волосы зачесаны назад, она одета в ярко-красный пиджак, похожий на костюм Арлекина.
Режиссер ленты Тодд Филлипс ранее не размещал материалы с Леди Гагой в образе Харли Квинн. Он говорил, что съемки с ее участием еще не начались.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что голливудские киностудии вполне могут обойтись без российского рынка.
«Утверждения, что голливудские режиссеры плачут и у них нет денег, это вранье. Они плачутся-плачутся, но "Джокера-2" уже запускают, Тодд Филлипс (режиссер фильма – прим. НСН) уже начал читать сценарий для актеров. Еще несколько лет назад российский кинорынок был пятым в Европе. Безусловно, голливудские компания потеряли деньги, но это не критично и, к сожалению, они вполне обойдутся без русского рынка. Деньги терять всегда неприятно, но для них это не катастрофично, ничего смертельного в этом нет», - сказал Шнейдеров.
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