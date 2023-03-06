В интернете появились кадры со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих». Главную роль исполняет Хоакин Феникс, пишет портал TMZ.

На кадрах видно, что актер в образе Артура Флека бежит по улице, а его сопровождает более высокий мужчина в гриме Джокера и красном костюме. Утверждается, что запись сделана на центральной улице Лос-Анджелеса.

Фильм «Джокер» был показан в России осенью 2019 года. Мировые сборы превысили один миллиардов долларов. Хоакин получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, также заветная статуэтка была вручена композитору ленты Хильдуру Гуднадоуттиру.

Ранее стало известно, что телеканал СТС снимает первый российский сериал, сценарий для которого написала нейросеть. Главные роли в комедии "Сидоровы" исполнят Георгий Дронов, Татьяна Орлова и другие. За разработку нейросети A.I. TV Script Generator, написавшей сценарий сериала, отвечали студенты профессии Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий, сообщает НСН.

