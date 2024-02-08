«Читай-город» заявил о росте числа российских авторов сентиментальной прозы

«Сентиментальная проза в 2023 году составила 7% от ассортимента художественной литературы и 4% от общего книжного ассортимента сети магазинов “Читай-город”. Эта тенденция осталась неизменной с 2022 года. Что касается любовной прозы, 35% книг имеют рейтинг 18+, большая часть которых (73%) написана зарубежными авторами», — отметили собеседники НСН.

Также они добавили, что в России появилось больше авторов сентиментальной прозы.

«Если в 2022 году доля российских авторов сентиментальной прозы составляла 46%, а зарубежных — 54%, то в 2023 году в ассортименте магазинов превалируют российские авторы — 51% против 49%. Среди российских авторов жанра наибольшей популярностью пользуются Ася Лавринович, Анна Джейн и Ана Шерри. Среди зарубежных — Николас Спаркс и Эмма Скотт. Кстати, в топ-10 авторов сентиментальной прозы вошел лишь один автор мужского пола, а большое влияние на предпочтения в сентиментальной прозе оказывают тренды буктока. В топ продаж в России попали и мировые бестселлеры. Если брать любовную прозу, то здесь большая часть авторов — женщины в возрасте до 35 лет, что целиком совпадает с сегментом российской читательской аудитории», — заявили в «Читай-городе».

Собеседники НСН подчеркнули, что эротическую литературу чаще приобретают онлайн, нежели покупают в рознице.

«Данная тенденция в жанре сохранилась с момента выхода книги Эл. Джеймс “50 оттенков серого”, когда интернет-заказы и покупки цифровой версии превысили розничные продажи. Это отчасти связывают с тем, что люди могут стесняться покупать печатные эротические издания в розничном магазине», — уточнили в пресс-службе сети книжных магазинов.

В заключение представители сети «Читай-город» рассказали о стоимости изданий сентиментальной прозы.

«Средний чек на сентиментальную прозу в 2023 году составил 610 рублей, что на 4% выше, чем в 2022 году. Цена изданий в рознице варьируется от 109 рублей (романы в формате покетбуков) до 2599 рублей (подарочные комплекты серий)», — резюмировали они.

Ранее в пресс-службе «Читай-города» заявили, что продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после выхода одноименного фильма.

