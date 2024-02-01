«1984» и «Мы» возглавили рейтинг самых популярных антиутопий в России
Роман британского писателя Джорджа Оруэлла «1984» стал лидером рейтинга самых популярных среди россиян антиутопий. Как сообщили НСН в сети книжных магазинов «Читай-город», эту книгу в 2023 году покупали в два раза чаще, чем роман Евгения Замятина «Мы». За год сеть продала порядка 80 тысяч экземпляров книги «1984», роман «Мы» покупали в два раза реже.
На третьем месте оказалась антиутопия Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». В пятерку также вошли сочинения Уильяма Голдинга «Повелитель мух» и Рэя Бредбери «451° по Фаренгейту».
В «Читай-городе» отметили, что в рейтинге русской классики 2023 года, Замятин замыкает пятерку самых продаваемых книг русских классиков. Его роман «Мы» в этом году также отмечает необычный юбилей – 100-летие перевода на английский язык.
Ранее стало известно, что в Санкт‑Петербурге начались съемки фильма по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». Фильм по роману этого автора очень нужен российским зрителям на фоне контентного голода, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru