«1984» и «Мы» возглавили рейтинг самых популярных антиутопий в России

Роман британского писателя Джорджа Оруэлла «1984» стал лидером рейтинга самых популярных среди россиян антиутопий. Как сообщили НСН в сети книжных магазинов «Читай-город», эту книгу в 2023 году покупали в два раза чаще, чем роман Евгения Замятина «Мы». За год сеть продала порядка 80 тысяч экземпляров книги «1984», роман «Мы» покупали в два раза реже.

На третьем месте оказалась антиутопия Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». В пятерку также вошли сочинения Уильяма Голдинга «Повелитель мух» и Рэя Бредбери «451° по Фаренгейту».