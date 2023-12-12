В Сеть слили финальные серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Финальные серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» попали в Сеть за несколько дней до официального релиза.

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«Кто слил, тот чушпан», - написал исполнитель одной из главных ролей Иван Янковский.

Ранее стало известно, что книжные магазины и маркетплейсы полностью распродали книгу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» российского журналиста и писателя Роберта Гараева на фоне популярности сериала, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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