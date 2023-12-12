В Сеть слили финальные серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
12 декабря 202312:16
Финальные серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» попали в Сеть за несколько дней до официального релиза.
«Кто слил, тот чушпан», - написал исполнитель одной из главных ролей Иван Янковский.
Ранее стало известно, что книжные магазины и маркетплейсы полностью распродали книгу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» российского журналиста и писателя Роберта Гараева на фоне популярности сериала, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru