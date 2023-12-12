Писатель Вышенков: Сериал «Слово пацана» может научить держать слово

Сериал о молодежных группировках «Слово пацана. Кровь на асфальте» может научить подростков держать слово. Об этом заявил журналист, автор книги о криминальной истории Санкт-Петербурга «Именем братвы» Евгений Вышенков.

Как отметил Вышенков в беседе с «Фонтанкой», работа актеров и драматургия проекта «достойны», и сериал «соответствует воспоминаниям и эмоциям» участников событий 1980-1990-х годов.