Писатель Вышенков: Сериал «Слово пацана» может научить держать слово

Сериал о молодежных группировках «Слово пацана. Кровь на асфальте» может научить подростков держать слово. Об этом заявил журналист, автор книги о криминальной истории Санкт-Петербурга «Именем братвы» Евгений Вышенков.

Как отметил Вышенков в беседе с «Фонтанкой», работа актеров и драматургия проекта «достойны», и сериал «соответствует воспоминаниям и эмоциям» участников событий 1980-1990-х годов.

Дочь Пересильд: Мама плакала в голос над сценами насилия в «Слове пацана»

По словам журналиста, сегодняшних подростков необходимо учить «умению держать слово», и сериал «Слово пацана» следует показывать не короткими видео, вырванными из контекста, а целиком.

«Смотрим внимательно — становится понятно, что в нем очерчен путь к разрушению. В финале "Крестного отца" Майкл Корлеоне держит на руках убитую дочь. Если тебе нравится их жизнь и ты хочешь не играть, а быть — готов ли ты видеть своего ребенка убитым? Этот вопрос и задан в сериале», — подчеркнул Вышенков.

Ранее режиссер Никита Михалков назвал глупостью призывы запретить показ «Слова пацана», напоминает RT. Как отметил кинодеятель, проект — «мощная картина», основанная на исторической правде.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РоссияСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры