Российские читали раскупили книгу «Слово пацана»

Книжные магазины и маркетплейсы полностью распродали книгу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» российского журналиста и писателя Роберта Гараева на фоне популярности сериала, пишет газета «Ведомости».

Официально без запретов: В «Слове пацана» не нашли нарушений

По информации издания, на момент выхода сериала «Слово пацана» в продаже было около двух тысяч экземпляров книги, рассказали в издательстве Individuum, которое владеет правами на издание произведения.

Отмечается, что будет выпущен дополнительный тираж в 16 тысяч экземпляров.

Ранее начинающий актер Ярослав Могильников, сыгравший мальчика Ералаша в драме «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям картины, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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