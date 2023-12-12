Российские читали раскупили книгу «Слово пацана»

По информации издания, на момент выхода сериала «Слово пацана» в продаже было около двух тысяч экземпляров книги, рассказали в издательстве Individuum, которое владеет правами на издание произведения.



Отмечается, что будет выпущен дополнительный тираж в 16 тысяч экземпляров.

Ранее начинающий актер Ярослав Могильников, сыгравший мальчика Ералаша в драме «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям картины, отмечает RT.

