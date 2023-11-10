В Санкт-Петербургском международном культурном форуме примут участие 73 страны

Свыше 70 стран и 50 официальных делегаций примут участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, который будет проходить с 16 по 18 ноября. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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«Мы все постарались приложить максимум усилий, чтобы форум прошел интересно», - приводит ТАСС ее слова.

Она отметила, что, по последним данным, в форуме будут участвовать 73 страны. В свою очередь глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что форум посетят свыше 30 министров культуры.

Ранее сообщалось, что государственный Эрмитаж проведет с 9 по 23 ноября интеллектуальный марафон «PROВосток. Восточные собрания Эрмитажа» о культуре стран Востока разных периодов. Встречи будут посвящены традициям, быту и обрядам разнообразных культур Востока - от Византии до Японии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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