В Санкт-Петербургском международном культурном форуме примут участие 73 страны
Свыше 70 стран и 50 официальных делегаций примут участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, который будет проходить с 16 по 18 ноября. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«Мы все постарались приложить максимум усилий, чтобы форум прошел интересно», - приводит ТАСС ее слова.
Она отметила, что, по последним данным, в форуме будут участвовать 73 страны. В свою очередь глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что форум посетят свыше 30 министров культуры.
Ранее сообщалось, что государственный Эрмитаж проведет с 9 по 23 ноября интеллектуальный марафон «PROВосток. Восточные собрания Эрмитажа» о культуре стран Востока разных периодов. Встречи будут посвящены традициям, быту и обрядам разнообразных культур Востока - от Византии до Японии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru