В Санкт-Петербургском международном культурном форуме примут участие 73 страны

«Мы все постарались приложить максимум усилий, чтобы форум прошел интересно», - приводит ТАСС ее слова.

Она отметила, что, по последним данным, в форуме будут участвовать 73 страны. В свою очередь глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что форум посетят свыше 30 министров культуры.

Ранее сообщалось, что государственный Эрмитаж проведет с 9 по 23 ноября интеллектуальный марафон «PROВосток. Восточные собрания Эрмитажа» о культуре стран Востока разных периодов. Встречи будут посвящены традициям, быту и обрядам разнообразных культур Востока - от Византии до Японии, передает «Радиоточка НСН».

