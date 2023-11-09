Эрмитаж проведет интеллектуальный марафон о культуре стран Востока
Государственный Эрмитаж проведет с 9 по 23 ноября интеллектуальный марафон «PROВосток. Восточные собрания Эрмитажа» о культуре стран Востока разных периодов, встречи будут посвящены традициям, быту и обрядам разнообразных культур Востока - от Византии до Японии. Об этом сообщается на сайте музея.
Отмечается, что в марафоне смогут принять участие все желающие. Участники смогут послушать лекции, в частности, о Древнем Египте, китайском фарфоре и живописи. Также в рамках марафона будут проходить мастер-классы по китайской живописи и каллиграфии.
Так, марафон откроется лекцией гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского на тему «Как я вижу Восток». Участники марафона также смогут познакомятся с Индией и Дальним Востоком на лекциях по основам буддизма и увидят театральную постановку, посвященную древнеиндийскому эпосу.
Ранее сообщалось, что выставка «Испанская коллекция. Из собраний российских музеев» открылась в ГМИИ имени А.С. Пушкина 8 ноября. Проект был организован совместно с Эрмитажем, передает «Радиоточка НСН».
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