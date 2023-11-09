Эрмитаж проведет интеллектуальный марафон о культуре стран Востока

Отмечается, что в марафоне смогут принять участие все желающие. Участники смогут послушать лекции, в частности, о Древнем Египте, китайском фарфоре и живописи. Также в рамках марафона будут проходить мастер-классы по китайской живописи и каллиграфии.

Так, марафон откроется лекцией гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского на тему «Как я вижу Восток». Участники марафона также смогут познакомятся с Индией и Дальним Востоком на лекциях по основам буддизма и увидят театральную постановку, посвященную древнеиндийскому эпосу.

Ранее сообщалось, что выставка «Испанская коллекция. Из собраний российских музеев» открылась в ГМИИ имени А.С. Пушкина 8 ноября. Проект был организован совместно с Эрмитажем, передает «Радиоточка НСН».

